Душанбе, , 15:05 — REGNUM В Таджикистане сотрудники правоохранительных органов города Душанбе провели несколько рейдов по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических норм и масочного режима, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

В ходе данных мероприятий сотрудники ведомства ежедневно выявляли более сотни случаев несоблюдения масочного режима и санитарных правил, установленных республиканским комитетом по борьбе с COVID-19, проводя с каждым нарушителем подробную профилактическую беседу.

Помимо этого, в рамках рейдов были проверены некоторые столичные кафе, рестораны, шашлычные, столовые.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что в большинстве проинспектированных заведений общепита санитарно-эпидемиологические нормы абсолютно не соблюдаются: отсутствуют термометры для проверки температуры посетителей, маски и перчатки не только у клиентов, но и у персонала.

При этом проверяющие отметили наличие в большинстве заведений антисептических средств, масок, перчаток. Однако по какой-то причине эти средства защиты не применяются.