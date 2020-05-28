Владикавказ, , 15:04 — REGNUM Власти Северной Осетии рассматривают возможность реализации первого этапа смягчения мер, введенных режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом было сказано 27 мая в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Смягчение режима можно ожидать уже с 1 июня. При этом сам режим самоизоляции сохранится, как и введенная для жителей региона обязанность по ношению масок в общественных местах.

Для введения послаблений режима необходимо соблюдение ряда условий, в том числе наличие резерва коек в медучреждениях, увеличение количества проводимых тестов на коронавирус и снижение числа заболевших.

Как отметили на совещании оперштаба, в РСО-Алании в настоящее время эти показатели уже позволяют перейти к первому этапу смягчения мер. После проработки деталей, о дате его начала будет объявлено дополнительно, отметил Битаров.