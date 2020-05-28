Бишкек, , 15:04 — REGNUM За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло сразу на 4,8% и достигло 1594. Об этом сегодня, 28 мая, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди 74 новых зарегистрированных зараженных оказались 27 медицинских работников и 10 вернувшихся из России курсантов.

Всего по республике зафиксировано 1 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1 066 пациентов уже излечились и были выписаны из стационаров.

Лидирует по количеству выявленных зараженных столица Киргизии — 449 случаев. На втором месте расположилась Нарынская область — 310 случаев. Третье место занимает Чуйская область — 237 случаев.

Затем следуют Ошская область — 217 зараженных, Джалал-Абадская область — 162 зараженных и город Ош — 117 зараженных.

Замыкают список Баткенская и Иссык-Кульская области — 28 и 14 случаев заражения коронавирусом, соответственно. В Таласской области случаев заражения не выявлено.