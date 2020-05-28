Волгоград, , 15:05 — REGNUM Количество выявленных носителей коронавируса увеличилось в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области. Результаты тестов продолжают поступать, заявил 28 мая на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Подтверждено уже 52 положительных теста на коронавирус. В Урюпинскую ЦРБ были госпитализированы 34 пациента, 10 человек из постояльцев интерната перевезли в третью областную больницу Волгограда.

«В Урюпинске продолжается межведомственная работа по очагу, по его локализации, в том числе внутри. Вчера туда был направлен главный внештатный специалист комитета здравоохранения по медицине катастроф. Он сейчас там работает вместе с главным врачом Урюпинской ЦРБ и с представителями комитета социальной защиты населения. Для усиления также направили бригады трассовых медицинских пунктов, пять машин скорых. Постараемся ещё их сегодня запустить, чтобы вывезти людей», — пояснил Николай Алимов.

Врач Урюпинской ЦРБ рассказала изданию «V1.ru», что первые тесты сдали 200 постояльцев интерната, у 172 результат оказался положительным.

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