Волгоград, 28 мая 2020, 15:05 — REGNUM Количество выявленных носителей коронавируса увеличилось в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области. Результаты тестов продолжают поступать, заявил 28 мая на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Подтверждено уже 52 положительных теста на коронавирус. В Урюпинскую ЦРБ были госпитализированы 34 пациента, 10 человек из постояльцев интерната перевезли в третью областную больницу Волгограда.
Врач Урюпинской ЦРБ рассказала изданию «V1.ru», что первые тесты сдали 200 постояльцев интерната, у 172 результат оказался положительным.
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