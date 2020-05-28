Берн, , 15:06 — REGNUM Ни одного случая заражения новым коронавирусом не выявили в северо-восточной части Сирии, в провинции Идлиб, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 28 мая рассказала на брифинге старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

По ее словам, приводимым РИА Новости, эксперты уверены, что возможности для выявления коронавируса в северно-восточной части Сирии есть, так как организацией были предоставлены наборы для тестов, а также продолжается сотрудничество с властями региона на случай, если будут выявлены положительные тесты на SARS-CoV-2, которые можно потом будет подтвердить в других европейских лабораториях.

«Да, мы не получили ни одного положительного результата, но мы работаем с командами на месте, и как только появятся указания на подозрения на COVID-19, или подтвержденного случая, исходя из анализов крови, мы будем готовы отреагировать», — также заявила эксперт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за сутки выявили 563 случая заражения коронавирусом.