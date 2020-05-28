Москва, , 15:00 — REGNUM Сегодня можно смело утверждать, что провинциальное прошлое по восприятию западного мира и стремлению российских властей получить похвалы из США или ЕС практически сошло на нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Это очень хорошая реперная точка по перестройке всей формулы по будущему взаимодействию с Западом.

По существу, России сегодня должны быть безразличны любые возможные хвалебные послания в наш адрес из Лондона, Берлина или Рима за ту или иную поддержку в области социальных и гуманитарных программ.

Ведь это именно те страны, которые вносят свой существенный вклад в уничтожение всего русского и российского за пределами России, и ни о какой помощи от Москвы в их пользу вообще не должно идти речи.

Важно отметить, что Россия обеспечила почти 10 миллионами тестами «Вектор» соседние станы: Латвию, Белоруссию, Украину и Казахстан. Это правильный и разумный шаг в стиле добрососедства.

Что там происходит в Брюсселе, в Лондоне, или Вашингтоне с точки зрения гуманитарных и социальных катастроф нас не должно волновать совсем», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд стран запрещают пострадавшим от коронавируса государствам просить помощи у России.

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