Красногорск, , 15:00 — REGNUM На железнодорожных станциях, автовокзалах и в автобусах Подмосковья с начала мая 2020 года приобрели более 50 тыс. медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ежедневно в транспорте и на автовокзалах пассажиры приобретают порядка 500 масок. Всего в мае жители купили тут порядка 11,1 тыс. масок. Еще 39 тыс. масок продано на железнодорожных станциях. Также тут реализовали порядка 52 тыс. перчаток.

Стоимость одной медицинской маски на автовокзалах и в автобусах составляет 29 рублей. На железнодорожных станциях маски реализуют по 30 рублей за штуку. Также на некоторых станциях и вокзалах установлены вендинговые автоматы по продаже масок, перчаток и антисептиков.