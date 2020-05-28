Москва, , 14:54 — REGNUM Сроки набора учащихся в нахимовские, суворовские, а также кадетские училища продлены из-за режима самоизоляции. Информацию об этом 28 мая приводит Интерфакс.

Отмечается, что Министерство обороны России продлило набор абитуриентов в перечисленные училища до 1 августа 2020 года. Из-за угрозы распространения коронавируса вступительные экзамены можно будет сдать дистанционно.

При этом вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, определение психологической готовности в форме собеседования пройдут по видеосвязи. Что касается оценок по физической подготовке, то её проставят на основании показателей за прошлый год в учебной организации, где ранее числился поступающий в училище.

Все необходимые документы могут быть направлены на электронную почту учебных заведений, который указан на сайте образовательных организаций.

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