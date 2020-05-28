Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Согласно последнему отчету Государственного управления социальной защиты населения Швеции, 90% всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, принадлежали к возрастной группе лиц старше 70 лет. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Expressen.

Недавно представленный доклад Государственного управления социальной защиты населения Швеции, основан на информации, поступившей из 15 регионов страны. Всего, в статистический массив были включены 4 487 человек.

Журналисты Expressen ознакомились с докладом и выяснили, что около 90% всех людей, умерших от COVID-19, были лицами старше 70 лет. 49% из них жили в домах престарелых, а 25% получали медицинских уход на дому.

Самый высокий уровень смертности наблюдается в возрастной группе 85 лет и старше. В данной возрастной группе погибло 1 973 человека. Самая низкая доля погибших принадлежит к группе лиц младше 50 лет. В общей сложности, в этой группе скончались 42 человека (28 мужчин и 14 женщин).