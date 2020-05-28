Красногорск, , 14:49 — REGNUM В Подмосковье наибольшее число заразившихся SARS-CoV-2 приходится на возрастную категорию 31−60 лет. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, сообщает РИАМО.

По ее словам, среди молодых людей в возрасте до 20 лет, на которых приходится порядка 8% заражений, не зафиксировано ни одного летального исхода. Всего на 28 мая в регионе зарегистрировано почти 37 тыс. заражения SARS-CoV-2, выздоровели и были выписаны 7 тыс. пациентов, 359 человек скончались. Наибольшее число летальных исходов пришлось на возрастную категорию 51−80 лет.

«Нет ни одного городского округа, где бы не было случаев, наибольшее количество — это наше примкадье. Наименьшее количество в более удаленных», — заявила Стригункова.