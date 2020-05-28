Брюссель, , 14:52 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бельгии за прошедшие сутки составило 257 человек. Об этом 28 мая рассказали в бельгийском минздраве.

Также указывается, что теперь общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране составляет 57 849.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умер 31 человек и теперь общее число летальных исходов от нового заболевания составляет 9 388.

При этом отмечается, что в данный момент в отделениях интенсивной терапии в Бельгии находится 208 человек и что 107 пациентов за последние 24 часа выздоровели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число вылечившихся от COVID-19 на территории Ирана на данный момент почти достигло 113 тысяч.