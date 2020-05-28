Подгорица, , 14:44 — REGNUM По данным на середину 2019 года в Черногории проживало 622 028 человек. Как сообщает национальная служба статистики Монстат, естественный прирост на тысячу жителей составляет по одному человеку в год.

Средняя продолжительность жизни составляет 74 года, а ожидаемая продолжительность жизни рожденных в 2019 году — 76,7 лет.

Количество детей (от 0 до 17 лет) в Черногории в середине 2019 года составляло 135 533 человека или 21,8% от общей численности населения.

Население трудоспособного возраста или население в возрасте от 15 до 64 лет составляет 66,7 процента от общей численности населения, что составляет 414 768 жителей.

Население в возрасте 65 лет и старше составляет 15,4 процента от общей численности населения, что составляет 95 643 человека.

На 1000 жителей приходится 5,7 брака в год, что является показателем брачности, а число разводов — 1,4.