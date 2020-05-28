Красногорск, , 14:41 — REGNUM Медицинские организации Московской области будут поэтапно возвращать к плановому режиму работы, начиная с 8 июня. Об этом заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, сообщает РИАМО.

Возврат к работе будут осуществлять в три этапа. Первый этап начнется 8 июня.

«Будут определены несколько стационаров, которые начнут возвращаться в плановый режим работы. На втором этапе их количество будет увеличено. На третьем этапе будем все инфекционные стационары переводить в плановый режим», — заявила Стригункова.

Аналогично будут постепенно открывать поликлиники. По словам областного министра, постепенное снятие ограничений стало возможным благодаря свободной доли коечного фонда региона. Хотя ежесуточная госпитализация снижается слабо, но места освобождаются за счет хорошей выписки выздоровевших пациентов.

Стригункова также отметила, что пик госпитализаций пришелся на 11 мая. Тогда в стационарах находились 10 тыс. человек. На 26 мая в больницах оставалось 8,8 тыс. пациентов.