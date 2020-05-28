Вена, , 14:39 — REGNUM Издательство THQ Nordic выпустило новый трейлер игры SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated, посвящённый переводу проекта на разные языки. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 27 мая.

В новом трейлере Губка Боб разговаривает на английском, итальянском, французском, немецком, польском и японском языках. Стоит отметить, что русской озвучки в релизной версии игры не будет.

Напомним, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated — это улучшенная версия одноимённой игры, вышедшей в 2003 году. Релиз проекта ожидается 23 июня 2020 года на всех современных платформах.

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