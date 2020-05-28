Сеул, , 14:42 — REGNUM В связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции в столичном регионе Южной Кореи вводится усиленный карантинный режим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, режим вводится по 14 июня включительно. В рамках данного режима временно будут закрыты общественные объекты, в том числе музеи, театры, парки, мероприятия отменены, а государственным и частным компаниям рекомендуется вновь перейти на гибкий график работы и по возможности работать в удалённом режиме.

Кроме того, ограничена работа развлекательных заведений и учебных центров. Также планируется провести санитарно-карантинную проверку логистических центров, складов и служб доставки.

Отмечается, что данное решение было принято в связи со вспышкой коронавируса в логистическом центре интернет-магазина Сoupang в городе Пучхоне провинции Кёнгидо.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 79 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 11 265.