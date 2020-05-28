Варшава, , 14:35 — REGNUM Начальнику отдела управления человеческими ресурсами торговой сети IKEA предъявлено обвинение в нарушении прав работника, который был уволен за размещение на внутреннем интернет-ресурсе организации цитат из Библии. Об этом 27 мая сообщил представитель окружной прокуратуры варшавского района Прага Марчин Садус.

Адвокаты института повышения правовой культуры Ordo Iuris (общественная организация) подали в суд иск в интересах уволенного работника.

Как пояснил работник прокуратуры, в 2019 году в польском отделении торговой сети IKEA один из дней был объявлен «Днём солидарности с беззащитными из ЛГБТ». Один из сотрудников, чтобы не присутствовать на мероприятии, противоречащем его религиозным убеждениям, хотел взять отпуск на этот день.

Когда в корпоративной сети интернет появилось распоряжение, что в мероприятии должны принять участие все работники, он ответил двумя цитатами из Библии: «Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Матфей 18:7) и «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость» (Левит 20:13).

После этого работник был уволен. Как указывает институт Ordo Iuris, в содержании уведомления руководство компании указало, что его увольнение было вызвано нарушением внутренних правил IKEA, «нарушением правил социального взаимодействия» и «утратой доверия к работнику».

«Эти утверждения не подтверждаются фактами, поскольку обращение к учению Церкви об идеологии ЛГБТ не может считаться противоречащим принципам социального взаимодействия. Точно так же неоправданно упрекать в потере доверия, поскольку господина Томаша неоднократно хвалили за свою работу начальники, коллеги и клиенты. Регулярно повышалась и его зарплата. По мнению Института, решение руководства IKEA имеет исключительно идеологическую основу», — цитирует сообщение Ordo Iuris «Польское радио».