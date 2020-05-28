Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Руководство Twitch заключило эксклюзивные сделки с тремя популярными стримерами. Об этом 27 мая сообщил портал gamesindustry.biz.

Теперь Джарид «Summit1G» Лазар, Бретт «Dakotaz» Хоффман и Джош «JoshOG» Бивер будут запускать прямые трансляции только на Twitch. Сообщается, что в общей сложности у стримеров больше десяти миллионов подписчиков.

Напомним, Twitch начала подписывать эксклюзивные контракты с популярными стримерами после того, как Тайлер «Ninja» Блевинс перешёл на Mixer — новую платформу Microsoft. За прошедшие месяцы подобную сделку с сервисом заключили DrLupo, TimTheTatman, LIRIK и DrDisrespect.

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