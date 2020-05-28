Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оптимизировать расходы вооруженных сил республики, сообщили 28 мая в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым. Токаев поручил повысить уровень образования военнослужащих, а также предусмотреть возможность получения дополнительных знаний и навыков во время срочной службы.

Министр, в свою очередь, представил результаты работы по формированию нового облика вооруженных сил с учетом реальных рисков и угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая начальник департамента по делам обороны Алма-Аты Амантай Усербаев заявил, что всех призывников, прибывающих в воинские части, направят на карантин.

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