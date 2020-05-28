Душанбе, , 14:30 — REGNUM Краткосрочные трехдневные курсы по перепрофилированию медицинского персонала больниц для диагностики и лечения COVID-19 начались в Таджикистане, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Переподготовка медиков — всего 106 человек — будет проходить с 27 по 29 мая 2020 года в республиканском медицинском колледже.

Учебный курс, основанный на временных рекомендациях минздрава страны по проведению обследования, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, включает в себя лабораторную и инструментальную диагностику, клинические признаки коронавируса.

Кроме того, в ходе прохождение учебного курса медики ознакомятся с клиническим протоколом лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в зависимости от стадии и степени тяжести заболевания, с рекомендуемыми лекарственными препаратами, а также с применяемыми мерами по самозащите в работе с больными, у которых есть подозрение на COVID-19.