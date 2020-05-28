Бишкек, , 14:29 — REGNUM В столице Киргизии продолжают расти риски заражения граждан коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского оперативного штаба сегодня, 28 мая, передает пресс-служба правительства.

Участники заседания отмечают, что в последнее время стали чаще выявлять случаи заражения среди жителей Бишкека, не имевших установленных прямых контактов с коронавирусными больными.

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, это свидетельствует об увеличении количества очагов заражения коронавирусом.

Заместитель главы правительства потребовал усилить контроль за соблюдением гражданами санитарных требований, правил домашнего карантина и режима обсервации, пригрозив чиновникам персональной ответственностью за халатность в этом вопросе.

«Ситуация не должна выйти из-под контроля, никаких внезапных вспышек заражения не должно быть», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Киргизии выявлено в общей сложности 449 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 21 — за минувшие сутки.

В целом по республике заражение коронавирусом диагностировано у 1 594 человек. За последние сутки — у 74 местных жителей.