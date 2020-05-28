Севастополь, , 14:39 — REGNUM За сутки из больниц Севастополя выписали трёх граждан после перенесённого коронавируса. Об этом 28 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 84 человека, в городской больнице № 9 — 85. Под наблюдением по месту жительства — 582 человека. Трёх человек выписали после выздоровления из больниц», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 161 человека выявили новую инфекцию.

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