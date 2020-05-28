Севастополь, 28 мая 2020, 14:39 — REGNUM За сутки из больниц Севастополя выписали трёх граждан после перенесённого коронавируса. Об этом 28 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города-героя.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у одного жителя Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 161 человека выявили новую инфекцию.
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