Лондон, 28 мая 2020, 14:26 — REGNUM Многопользовательская игра Sea of Thieves получила масштабное обновление под названием Lost Treasures («Затерянные сокровища»). Об этом разработчики рассказали 27 мая в ролике на YouTube-канале проекта.
Одной из главных особенностей обновления стало появление контрольных точек для режима Tall Tales. Теперь геймеры смогут продолжить свои приключения с того момента, на котором они остановились.
Напомним, Sea of Thieves — это многопользовательская ролевая игра, посвящённая пиратской тематике. В ней геймеры могут стать капитанами своих собственных кораблей и отправиться навстречу приключениям.
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