Лондон, , 14:26 — REGNUM Многопользовательская игра Sea of Thieves получила масштабное обновление под названием Lost Treasures («Затерянные сокровища»). Об этом разработчики рассказали 27 мая в ролике на YouTube-канале проекта.

Одной из главных особенностей обновления стало появление контрольных точек для режима Tall Tales. Теперь геймеры смогут продолжить свои приключения с того момента, на котором они остановились.

Напомним, Sea of Thieves — это многопользовательская ролевая игра, посвящённая пиратской тематике. В ней геймеры могут стать капитанами своих собственных кораблей и отправиться навстречу приключениям.

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