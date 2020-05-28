Белгород, , 14:27 — REGNUM Положительный результат на коронавирус подтверждён у скончавшегося накануне врача в Белгороде. Об этом 28 мая сообщили на брифинге в региональном оперативном штабе.

50-летний врач-травматолог стал третьим медиком и 17-м пациентом, скончавшимся в регионе с подтверждённым тестом на коронавирус.

В Белгородской области к этому часу госпитализировано 388 человек, из них 18 человек находятся на искусственной вентиляции лёгких.

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