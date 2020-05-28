Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Число новых выявленных на территории США случаев заражения коронавирусом составляет свыше 18 тысяч. Об этом 28 мая сообщает институт Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране.

Согласно данным института, в стране за прошедшие сутки было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией у 18 263 человек, в результате чего их общее число составляет более 1,6 млн.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 1 505 летальных случаев от COVID-19 и теперь общее число таких смертей составляет свыше 100 тысяч.

При этом отмечается, что на сегодняшний день число выздоровевших от COVID-19 в США составляет свыше 391 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось за последние сутки на 902 и стало составлять 39585 человек.