Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Петербург потерял лидерские позиции в списке самых популярных пунктов назначения для командировок в России. Ранее Северная столица располагалась на втором месте, теперь же по итогам апреля и мая она подвинулась на пятую строчку.

По данным исследования агентства делового туризма «Аэроклуб», вторую позицию — после Москвы — теперь занимает Новый Уренгой.

Кроме того, эксперты выяснили, что более половины деловых путешественников бронируют авиабилеты не раньше, чем за неделю до вылета, в в мае спрос на командировки вырос на 54% по сравнению с апрелем 2020 года.

Исследование показало, что в конце первого квартала спрос на авиабилеты по России у деловых путешественников продолжил падать: если в марте по сравнению с 2019 годом спад составил 73%, то в апреле этот показатель достиг уже 98%.

При этом на фоне ослабления карантинных мер в ряде регионов эксперты отметили двукратный рост спроса на командировки в мае. Тем не менее относительно мая 2019 года падение числа командировок составило 96%.

Пока в командировки в России отправляются только представители добывающей и обрабатывающей промышленности, отраслей энергетики, информационных технологий, ритейла и фармацевтики.

«Рост числа командировок в мае на 54% мы рассматриваем как первое свидетельство постепенного восстановления отрасли и прогнозируем, что в летние месяцы рост бизнес-активности в регионах продолжится. В пользу этого говорит и ослабление карантинных мер, и утвержденные Росавиацией рекомендации по поэтапному снятию ограничений для авиакомпаний и аэропортов страны. Следующим важнейшим шагом станет открытие границ и восстановление международного авиасообщения», — подчеркнула генеральный директор агентства Юлия Липатова.