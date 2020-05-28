Казань, , 14:36 — REGNUM В Казани перед поликлиникой №8 образовалась очередь из людей, которые пришли на прием заранее. Пациенты жалуются в соцсетях на отсутствие какой-либо дистанции, передает Бизнес-online, хотя разметка перед входом в здание имеется. Люди просто игнорируют ее.

Причем на портале госуслуг запись на прием пока недоступна. Это возможно сделать только по телефону регистратуры.

В республиканском минздраве пояснили, что в учреждение пускают только определенное количество челочек, на входе в здание у жителей замеряют температуру тела. Наличие очередей объяснили приходом на приём заранее. В министерстве отметили, что к настоящему моменту очереди у поликлиники нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 19 мая возобновили оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую помощь. Жителей принимают стоматологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, отоларингологи, косметологи и массажисты. При этом в поликлиники можно приходить строго по записи, имея при себе индивидуальные средства защиты.

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