Москва, , 14:20 — REGNUM Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста «Новой газеты» Илью Азара, задержанного накануне в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает 28 мая пресс-служба суда.

Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования»).

Журналист был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД. Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП РФ, ему был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП столицы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности»). После составлению протокола Азара в тот же день выпустили из полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, основателя паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимира Воронцова задержали 7 мая. По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. Вину Воронцов не признаёт.