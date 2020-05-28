Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова просят поместить бездомных под карантин. Соответствующее обращение градоначальнику направил депутат Законодательного собрания города от «Единой России» Алексей Цивилев.

Единоросс просит Беглова поручить городскому оперативному штабу по борьбе с инфекцией создать отдельный план по защите бездомных от коронавируса, а также рассмотреть возможность организации временных отдельных помещений под карантин.

«В настоящее время все приюты для бездомных в Санкт-Петербурге закрыты на карантин, и новых людей с улицы не принимают», — замечает Цивилев.

Он подчеркивает, что в городе достаточно людей, которые не имеют кровли над головой и средств к существованию, а в условиях распространения коронавируса бездомные оказались одной из самых уязвимых категорией, ведь они и так обладают слабым иммунитетом, имеют множество хронических заболеваний и не могут самоизолироваться.

Читайте ранее в этом сюжете: «Супы за гречку»: в Петербурге можно помочь бездомным в обмен на обед