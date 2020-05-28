Пекин, , 14:28 — REGNUM Вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции — это глобальное общественное благо, Китай готов сотрудничать с другими странами в их разработке, исследовании и использовании. Об этом заявил 28 мая премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что эпидемия коронавируса застала человечество врасплох, это совершенно новая болезнь, о которой больше неизвестно, чем известно. Несмотря на усилия всех стран в борьбе с коронавирусом, полноценного опыта пока нет.

Китай, как и другие страны, готов инвестировать в исследования и разработку вакцин, эффективных лекарств и реагентов для выявления SARS-CoV-2, а также готов развивать международное сотрудничество.

Такая продукция является глобальным общественным благом, с её помощью можно будет победить этого врага, подчеркнул китайский политик.