Москва, , 14:17 — REGNUM Пресненский райсуд Москвы не принял иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает 28 мая Mash.

Истцом выступил, по данным издания, адвокат из Казани. Он требовал от московского представительства всемирной организации 100 млн рублей из-за того, что о пандемии коронавируса не было объявлено своевременно. Как следствие, не произошло бы тех масштабных человеческих потерь, а также не возникли бы предпосылки для введения условий обязательного ответственного поведения.

Однако в суде иск не приняли, отмечается в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарственного средства от COVID-19.

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