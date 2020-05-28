Ташкент, , 14:16 — REGNUM В театрах и музеях Узбекистана появятся маркетологи и специалисты по монетизации услуг учреждений культуры. Это следует из соответствующего постановления правительства, опубликованного в национальной базе законодательства.

Министерству культуры республики и государственному комитету по туризму поручено создать в музеях и театрах страны интерактивные зоны, внедрить систему синхронного перевода для иностранцев, а также наладить маркетинговые исследования через обратную связь с посетителями.

Кроме того, за счет привлечения зарубежных специалистов планируется создать современную инфраструктуру музеев и театров, а также изменить их внешний вид.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что на первоначальном этапе реабилитации туристической отрасли планируется возобновить внутренний туризме между «зелеными» зонами с низким уровнем заражения коронавируса.

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