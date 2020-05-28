Краснодар, , 14:13 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность проведения выпускных вечеров в школах. Об этом он заявил 28 мая на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе крайадминистрации. Вениамин Кондратьев отметил, что получает массу обращений от школьников и их родителей с просьбой разрешить выпускные.

«Школьники ждали этот вечер, готовились к нему. Эти воспоминания сохранятся у них на всю жизнь. Надо взвешенно подойти к организации выпускных балов, но лишить ребят эмоций мы не можем. Давайте подумаем над решением, которое позволит провести эти вечера в школах. Выпускные балы должны пройти на высочайшем уровне, несмотря ни на что», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Также глава региона отметил, что Губернаторский выпускной бал для лучших выпускников края, который ежегодно собирает около 2,5 тыс. человек, также отменять не планируют — хотя в каком формате он состоится, пока не решено.

Как сообщало ИА REGNUM, режим карантина на территории Краснодарского края действует с 31 марта по 6 июня. В последнюю четверть школьники края, как и других регионов, учились дистанционно, дистанционно проводился и последний звонок.