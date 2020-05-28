Владикавказ, , 14:13 — REGNUM В Северной Осетии ожидается поставка 11 новых машин скорой помощи. Помимо этого для более качественного обслуживания населения будут выделены еще четыре автомобиля медучреждениям Пригородного и Дигорского районов. Такая информация прозвучала в ходе заседания оперативного штаба 27 мая, пишет «15-й регион».

Напомним, ранее глава республики Вячеслав Битаров лично проинспектировал станцию скорой помощи во Владикавказе. На момент его посещения из 32 машин на линии были всего 12, остальные стояли в гараже и во дворе медорганизации. При этом жители республики жаловались на то, что им приходится ждать приезда бригады скорой помощи более часа.

Причиной стало, как заявляли руководители, неисправность транспортных средств и неукомплектованность кадрами. В ходе заседания оперштаба было проинформировано, что до 20 июня в республику поступят новые машины скорой помощи.

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