Севастополь, 28 мая 2020, 14:19 — REGNUM С 1 июня на трёх контрольных пунктах пропуска при въезде в Севастополь будет организовано экспресс-тестирование граждан на коронавирус. Об этом 28 мая во время заседания оперативного штаба заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, иногородние граждане должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя продлили режим повышенной готовности в городе до 15 июня.
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