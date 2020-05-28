Севастополь, , 14:19 — REGNUM С 1 июня на трёх контрольных пунктах пропуска при въезде в Севастополь будет организовано экспресс-тестирование граждан на коронавирус. Об этом 28 мая во время заседания оперативного штаба заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«С 1 июня мы такое тестирование готовы организовать на трёх пунктах пропуска. Там будет применяться метод исследования полимеразной цепной реакции для определения наличия коронавирусной инфекции. Он проводится методом забора биоматериала — мазка из горла», — уточнил чиновник.

По его словам, иногородние граждане должны будут соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя продлили режим повышенной готовности в городе до 15 июня.

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