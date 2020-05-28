Магас, , 14:02 — REGNUM В аэропорту «Магас» приземлился спецборт с московскими специалистами, направленными в Ингушетию мэром Москвы Сергеем Собяниным по указанию президента РФ Владимира Путина.

Команда медиков, прибывшая для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиологи-реаниматологи.

По словам руководителя группы, врача-хирурга и заместителя главного врача по хирургии ГКБ им. А.К.Ерамишанцева г. Москвы Арнольда Маркарова, в ходе рабочей поездки врачи ознакомятся с условиями и методами лечения инфекции в больницах Ингушетии и поделятся опытом, который они накопили на сегодня в московских учреждениях здравоохранения.

Кроме того, вместе с собой специалисты столичных больниц привезли гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов, включающих в себя антибиотики различного спектра действия, препараты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также средства защиты для работы в опасной зоне и тесты, планшеты для экспресс-диагностики.

Напомним, поручение об оказании помощи субъектам, находящимся в сложной эпидемиологической ситуации, было дано Владимиром Путиным сегодня во время встречи с Сергеем Собяниным, прошедшей в видеорежиме.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, где положение дел пока остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы и направить в те из них, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников», — сказал глава государства.

В свою очередь Сергей Собянин заверил президента, что данная помощь будет оказана регионам незамедлительно. Спецрейсы были организованы в течение нескольких часов.

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