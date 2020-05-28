Киев, 28 мая 2020, 14:02 — REGNUM Командир первой отдельной танковой Северской бригады ВСУ подполковник Юрий Межаков скончался в районе проведения карательной операции Украины против Донбасса, сообщила 28 мая пресс-служба бригады на своей странице в социальной сети Facebook.
Причина смерти не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб в зоне проведения карательной операции. По информации Народной милиции ЛНР, силовик был убит во время незаконной продажи оружия националистическим бандформированиям Украины.
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