Ташкент, 28 мая 2020, 13:59 — REGNUM Около 300 граждан Узбекистана планируют вернуться из Индии специальным чартерным рейсом, сообщает 28 мая издание «Дунё» со ссылкой на посольство республики в Дели.
Отмечается, что сотрудники посольства круглосуточно поддерживают контакт с гражданами Узбекистана. Кроме того, дипломатическое ведомство помогает гражданам продуктами питания и товарами первой необходимости.
С 21 марта по 10 мая из Индии в Узбекистан вернулись 527 граждан республики. 27 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вернуться домой изъявили желание более 100 тыс. граждан республики по всем миру.
Читайте также: В Узбекистан планируют вернуться более 100 тыс. человек