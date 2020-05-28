Архангельск, , 13:59 — REGNUM 30 работников правительства Архангельской области отправлены на самоизоляцию в связи с выявленным случаем заражения коронавирусом одной из сотрудниц. Об этом глава оперативного штаба Артем Вахрушев сообщил в эфире телекомпании «Поморье».

Опасная инфекция обнаружена у сотрудницы министерства культуры. После проведения эпидрасследования по требованию Роспотребнадзора был определён контактный круг пациентки — в него вошли порядка 30 человек. Работники минкульта сдали тест на коронавирус.

«Первые результаты все отрицательные, сотрудники дисциплинированно сели дома, работа не прекращалась. После повторного анализа, если он будет у всех отрицательный, все вернутся на очную работу», — подчеркнул Артём Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зафиксировано 1583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 43% зараженных — из Северодвинска.