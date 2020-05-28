Москва, , 13:58 — REGNUM Участники очного тура XVII Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — представили авторские работы в специальной номинации «Слово о моей стране». Победителями стали Никита Горбунов из Самарской области и Наталья Смирнова из Республики Мордовия.

Молодые журналисты из Москвы, Архангельской, Курской, Самарской областей и Республики Мордовия представили членам жюри статьи, посвящённые развитию российских территорий.

Цикл портретных очерков о жителях Тольятти «Люди, которые меняют город» студента Тольяттинского государственного университета, а также статью «Свято место пусто не бывает» Натальи Смирновой, редактора местной газеты «Земля и люди» из села Ичалки, эксперты признали лучшими.

«Удивительная история посёлка Труд, в котором переплелись XVII век и советская эпоха, колхозы и святой родник, умирание и жизнь — так вкратце можно определить тему материала «Свято место пусто не бывает». Конкурс «Моя страна — моя Россия» — отличная возможность рассказать о своих родных местах участникам со всей страны и получить экспертную оценку своей работы», — рассказалаНаталья Смирнова.

«Сложно переоценить значимость профессии журналиста, которые ни при каких обстоятельствах не прекращают работу. Благодаря Всероссийскому конкурсу «Моя страна — моя Россия» у нас есть возможность открывать имена новых талантливых авторов, неравнодушных к судьбе своего региона, своей страны. Мы будем рады принять авторов лучших работ в команду платформы «Россия — страна возможностей» и предоставить им ресурсы для развития своего потенциала», — отметил руководитель пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

«В современном мире каждый обладатель смартфона может примерить на себя роль журналиста. В информационном потоке новым авторам из регионов — само название нашего медиа-холдинга говорит о приоритете региональной тематики — становится всё сложнее быть услышанными широкой аудиторией и обрести достойный круг читателей. Рад, что Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» стал площадкой, предоставляющей такую возможность молодым профессионалам», — рассказал руководитель департамента по коммуникациям, заместитель главного редактора медиа-холдинга «Регионы России» Дмитрий Киселев.

По словам руководителя конкурса «Моя страна — моя Россия», проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, «с 21 мая по 23 июня проходит месяц онлайн-защит по нескольким номинациям конкурса «Моя страна — моя Россия». Первая в истории конкурса онлайн-защита прошла 21 мая по номинации «Интеллектуальная собственность — будущее моей страны», сейчас на очереди — специальная номинация «Слово о моей стране». Реалии сегодняшнего дня дают нам незаменимый опыт, который доказывает свою состоятельность и возможность применения в будущем».

С использованием информационных технологий пройдет защита проектов и в номинациях «Мой город» (1 июня), «Экология моей страны» (6 июня), «Моё село» (10 июня), в специальной номинации «Развитие ассоциации выпускников конкурса» (17 июня), «Моя гостеприимная Россия» (19 июня). Завершающей в череде онлайн-защит станет номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», которая пройдёт 23 июня. Очные этапы других номинаций пока перенесены на более поздние сроки.

«Сегодня определены авторы работ, которые стали победителями. Призовые места, по сложившейся традиции, будут объявлены в торжественной обстановке, предварительно — осенью 2020 года», — добавила Лариса Пастухова.

Авторы лучших работ получат возможность пройти стажировку в АНО «Россия — страна возможностей», информационную поддержку, а также примут участие в программе постконкурсного сопровождения победителей, реализуемой с 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».