Москва, , 13:54 — REGNUM Цифры опроса об опасности коронавируса показывают, что значительная часть населения России живёт в средневековье. Они рассуждают так: чего не вижу, того и нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари», к. э. н Александр Разуваев, комментируя данные опроса ВШЭ.

«Им легче поверить в чипирование и инопланетян, чем в нашу нынешнюю реальность. Уже очевидно, что общий уровень образования и знаний о мире у наших граждан с советских времен значительно снизился.

Радует, что российские власти, президент, правительство, мэр Москвы, изначально заняли очень ответственную позицию.

По факту в России власть более серьезная и, если так можно сказать, более адекватная, чем население страны.

А ведь есть и другие примеры — Белоруссия или Швеция. Впрочем, российские граждане не одиноки. Пандемия коронавируса показала, что значительная часть землян живет в каком-то своем мире.

Все это, конечно, тревожно. И самое печальное, что данные граждане имеют право голосовать на выборах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.

Читайте также: Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса