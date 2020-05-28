Ставрополь, , 13:52 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе было проведено свыше 200 проверок о соблюдении прав медиков на положенные им выплаты за работу по борьбе с коронавирусом. Проверки проводились в рамках исполнения поручения Генеральной прокуратуры, сообщили 28 мая в ведомстве.

В ряде республик СКФО были выявлены нарушения. Так, в двух медучреждениях Ингушетии выявлен факт нарушения сроков перечисления стимулирующих выплат в апреле и мае 2020 года. В Дагестане и Северной Осетии также были несвоевременно перечислены денежные средства медработникам.

После вмешательства прокуратуры в Дагестане были включены в списки получателей выплат 135 сотрудников Буйнакской больницы скорой помощи и Хасавюртовской центральной горбольницы. Были восстановлены права на доплаты за работу с пациентами с коронавирусом у четырех сотрудников Степновской районной больницы в Ставропольском крае. А в Северной Осетии получили надбавки водители 39 бригад скорой помощи.