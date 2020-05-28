Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM В Ростовской области сообщили о выздоровлении 1 тыс. 529 пациентов, получивших ранее положительный результат теста на коронавиурс, передаёт ИА REGNUM 28 мая.

«Выздоровели за последние сутки 88 человек. За весь период на Дону выздоровели уже 1 тыс. 529 заболевших», — уточнили в облправительстве.

Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 8 тыс. 563 человека, большинство из которых находятся на самоизоляции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии выявлено почти 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 35 пациентов с SARS-CoV-2.

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