Харьков, Украина, , 13:56 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции стала причиной закрытия в Харьковской области Песко-Радьковского психоневрологического интерната. Об этом 28 мая рассказал директор департамента социальной защиты населения Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага на своей странице в соцсети Facebook.

«28 мая доступ в интернатное учреждение полностью закрывается», — написал он и напомнил, что число постоянно проживающих в интернате составляет 119 человек при 85 сотрудниках обслуживающего персонала.

Также Шпарага уточнил, что по состоянию на 27 мая у 10 человек из данного количества тест на коронавирус дал положительный результат, 7 из которых из числа персонала, при этом 27 сотрудников персонала, включая руководителя, находятся на режиме самоизоляции.

Кроме этого, сообщается, что все находящиеся в интернате будут там на карантине без права выхода, вход в учреждение охраняют сотрудники полиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на Украине выявили 22 382 случая заражения коронавирусом.