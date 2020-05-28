Орск, Оренбургская область, , 13:51 — REGNUM В Орске Оренбургской области исполнивший не в полном объеме три муниципальных контракта по ремонту дорог подрядчик оштрафован на сумму более 618 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе 2019 года городское УЖКХ заключило с ООО «Вертикаль» три контракта общей стоимостью более 24 млн рублей на ремонт дорог по улицам Станиславского и Краматорской, а также проспекту Мира. Однако подрядчик выполнил работы на 80−90%.

«Ненадлежащее исполнение и просрочка исполнения подрядчиком условий муниципальных контрактов повлекли срыв исполнения федеральных, региональных и муниципальных программ и, как следствие, возвращение неизрасходованных денежных средств в бюджеты соответствующих уровней», — подчеркнули в прокуратуре.

В отношении подрядчика возбудили два административных производства. Фирме назначен штраф на общую сумму более 618 тыс. рублей.

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