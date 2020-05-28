Миасс, Челябинская область, , 13:50 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело против депутата городского собрания Миасса и одного из депутатов регионального Законодательного собрания. Это произошло после совместной проверки, которую провели прокуратура и управление ФАС, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка проводилась по фактам нецелевого расходования средств бюджета и нарушения законодательства о защите конкуренции. Якобы это отмечалось при строительстве в Златоусте жилого дома. Уголовное дело завели по факту ограничения конкуренции, которое повлекло крупный ущерб организациям, гражданам либо государству или повлекло получение крупного дохода, и при этом отмечалось использование своего служебного положения.

Следователи полагают, что депутаты, будучи управляющими хозяйствующих субъектов-конкурентов, заключили соглашение о том, чтобы поддерживать цены на аукционах по покупке жилья в собственность муниципалитета. В ходе электронного аукциона был заключён муниципальный контракт между МУП «Капитальное строительство» и АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» на покупку объектов долевого строительства. В итоге управляющий одной из организаций — депутат горсобрания Миасса — получил доход в размере больше 69 млн рублей.