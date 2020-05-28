Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Жителям Ростовской области на дачи ездить никто не запрещал. Такое заявление сделал донской губернатор Василий Голубев в ходе совещания «Работа медицинских организаций Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», трансляция которого проходит на сайте донского правительства, передаёт ИА REGNUM 28 мая.

По словам главы региона, запрета на посещение дачных участков на Дону не было. При этом поездки были возможны лишь в семейном кругу в целях исключения большого скопления людей.

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области поездки на дачные участки власти полностью запретили в целях соблюдения режима самоизоляции, установленного в регионе с 31 марта. В частности, отмечалось, что поездка на дачу не являлась уважительной причиной выхода из дома, а значит нарушителям могут выписать штраф. Такие меры вызвали негативную реакцию у садоводов. Донской губернатор пообещал решить этот вопрос с учётом сложившейся ситуации.

«На дачи и садовые участки можно ехать, но по весомым обстоятельствам, если вы не можете отложить эту поездку. При этом нужно оставаться узким семейным кругом, нельзя допускать никаких застолий с большим количеством людей, в том числе соседей по даче», — уточнял глава региона на пресс-конференции в преддверии майских праздников.

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