Архангельск, , 13:43 — REGNUM В Архангельской области выявлены случаи нарушений и неэтичных действий со стороны сотрудников ведомств, ответственных за сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в поликлинике ЦМСЧ № 58, несмотря на возросшее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией, не был прекращен плановый прием пациентов. Случаи приема пациентов с симптомами ОРВИ в условиях поликлиники зафиксированы и в отдельных государственных медицинских учреждениях.

«Вопиющим стал случай, когда сотрудник Роспотребнадзора на обращение позвонившего в ведомство жителя области в ответ посоветовал ему обратиться за помощью к главе региона», — рассказали в правительстве.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, с этим сотрудником проведена разъяснительная работа в части необходимости выполнения своих служебных обязанностей в соответствии с ситуацией.

«Мы можем бесконечно принимать те или иные решения, стремясь ограничить распространение коронавируса, но пока происходит такое — толку не будет. Прошу записать под протокол: в случае подтверждения подобных нарушений все виновные должны нести ответственность. Это касается и проверки информации, представленной сотрудниками регионального оперативного штаба, — мера ответственности одинакова для всех: без скидок на должности и регалии», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зафиксировано 1583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 43% зараженных — из Северодвинска.