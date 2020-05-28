Архангельск, 28 мая 2020, 13:43 — REGNUM В Архангельской области выявлены случаи нарушений и неэтичных действий со стороны сотрудников ведомств, ответственных за сдерживание распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в поликлинике ЦМСЧ № 58, несмотря на возросшее количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией, не был прекращен плановый прием пациентов. Случаи приема пациентов с симптомами ОРВИ в условиях поликлиники зафиксированы и в отдельных государственных медицинских учреждениях.
«Вопиющим стал случай, когда сотрудник Роспотребнадзора на обращение позвонившего в ведомство жителя области в ответ посоветовал ему обратиться за помощью к главе региона», — рассказали в правительстве.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Романа Бузинова, с этим сотрудником проведена разъяснительная работа в части необходимости выполнения своих служебных обязанностей в соответствии с ситуацией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области зафиксировано 1583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 43% зараженных — из Северодвинска.