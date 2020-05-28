Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Потери туристической отрасли в сфере въездного туризма в Казахстане составят 70−80% по итогам 2020 года. Об этом 28 мая заявил председатель комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, правительство разработало ряд экстренных мер по государственной поддержке предпринимателей в сфере туризма. Рыспеков добавил, что пандемия оказала катастрофическое воздействие на казахстанский туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 мая в Алма-Ате открыли рестораны и гостиницы. Ко всем открывшимся заведениям предъявляются санитарные требования, в том числе по безопасному расстоянию.

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