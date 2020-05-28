Магас, , 13:36 — REGNUM В Ингушетии выросло на 49 человек число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Общая численность заболевших составила, по данным федерального оперативного штаба на 28 мая, 1955 человек.

При этом в сообщении на портале «Стопкоронавирус.рф» приводятся данные о трех скончавшихся за минувшие сутки. Общее число летальных исходов в Ингушетии, таким образом, достигло 50 человек. Однако в местном оперативном штабе объясняют число погибших иначе.

«Умерших за сутки — 0, всего 50 человек, в том числе добавлены шесть умерших в апреле с неподтвержденными лабораторно диагнозами COVID-2019», — говорится в сообщении республиканского оперштаба.

За все время в республике выздоровело 786 человек. В настоящее время госпитализированы с подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19 557 человек. Лабораторно диагноз подтвержден у 317 пациентов, 42 из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, вчера, 27 мая, в Ингушетию прибыла группа врачей из Москвы для оказания помощи местным медикам в лечении пациентов с COVID-19. Поручение о направлении специалистов отдал президент РФ Владимир Путин.