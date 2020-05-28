Сеул, , 13:36 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air организует специальные рейсы для эвакуации сограждан из филиппинских Кларка и Себу, а также с острова Гуам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, самолёт с 177 гражданами Южной Кореи на борту вылетит из аэропорта Кларка 30 мая в 13:00 по местному времени и прибудет в международный аэропорт «Инчхон» в 18:00 по местному времени.

2 июня авиакомпания вернёт на родину 185 сограждан из Себу. Спецрейс с острова Гуам запланирован на 5 июня.

Отмечается, что перед посадкой все пассажиры пройдут карантинный досмотр. Лица, чья температура тела будет выше 37,5 градусов по Цельсию допущены на борт не будут.